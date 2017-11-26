В Германии водитель протаранил толпу пешеходов

В немецком городе Куксхафен (федеральная земля Нижняя Саксония) мужчина на автомобиле врезался в группу пешеходов. Об этом сообщает на своем сайте местное управление полиции.

В результате наезда пострадали шесть человек. Четверо получили серьезные травмы, двое — легкие. Все они госпитализированы.

Водитель задержан и доставлен в отделении полиции. Виновнику ДТП 29 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он умышленно направил свою машину на прохожих. О мотивах его поступка не сообщается.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 15 пострадали.