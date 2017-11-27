Табаков попал в реанимацию

Актер Олег Табаков госпитализирован в критическом состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в справочной Городской клинической больницы №1 имени Пирогова в понедельник, 27 ноября.

82-летний артист находится в шестом отделении реанимации. Другой информации о его состоянии на данный момент нет.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР выступил в Московском театре-студии «Табакерка» после укола обезболивающего.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах. как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».