Олег Табаков двумя словами подтвердил госпитализацию

Актер Олег Табаков прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я болен», — сказал артист и положил трубку.

О госпитализации 82-летнего народного артиста СССР стало известно 27 ноября. Табаков находится в шестом отделении реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова, по данным РЕН ТВ, у него воспаление легких.

Олег Табаков исполнил роли в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».

Артист также работает художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».