Состояние Табакова оказалось крайне тяжелым

Врачи диагностировали у актера Олега Табакова сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Состояние народного артиста СССР оценивается как крайне тяжелое. Причина заражения пока неизвестна, проводятся соответствующие обследования.

Ранее в понедельник Табаков был госпитализирован в Москве. Он находится в шестом отделении реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

Артист подтвердил журналистам госпитализацию. «Я болен», — сказал он и положил трубку.

Табаков работает художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки». Он также исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».