В больнице рассказали о состоянии Табакова

Состояние актера Олега Табакова, госпитализированного в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова, стабилизировалось. Об этом во вторник, 28 ноября, «Интерфаксу» сообщил источник в медицинском учреждении.

«Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что врачи диагностировали у народного артиста СССР сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Его состояние охарактеризовали как крайне тяжелое.

Табаков находится в шестом отделении реанимации ГКБ №1.

Олег Табаков — художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки». Он также исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».