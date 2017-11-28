Состояние Табакова резко ухудшилось

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова резко ухудшилось. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, актер находится на искусственной вентиляции легких в реанимации. Медики оценивают состояние Табакова как крайне тяжелое.

Источник «Интерфакса» в медицинском учреждении ранее 28 ноября рассказал, что состояние Табакова стабилизировалось. Собеседник агентства отмечал однако, что о переводе актера из реанимации говорить рано.

Табаков был госпитализирован в шестое отделение реанимации ГКБ №1 27 ноября. У него диагностировали заражение крови.