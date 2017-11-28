Сын Табакова рассказал о состоянии артиста

Врачи оценивают состояние Олега Табакова как стабильное. Об этом ТАСС сообщил сын артиста Антон Табаков.

«Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания, — рассказал Табаков-младший. — Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице».

Ранее 28 ноября медики оценили состояние Табакова как крайне тяжелое.

Актер был госпитализирован в шестое отделение реанимации ГКБ №1 27 ноября. Сообщалось, что у него диагностировали заражение крови.