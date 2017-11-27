США подготовятся к ядерному удару по Гавайским островам

На американских Гавайских островах впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе, сообщает телеканал NBC.

Представители местных властей отметили, что к такому решению их подтолкнули напряженные отношения между Пхеньяном и Вашингтоном.

По словам Верны Мияги, главы агентства по чрезвычайным ситуациям штата, атомный удар со стороны КНДР вряд ли возможен, однако если это все-таки произойдет, наиболее вероятной целью станут именно эти острова.

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«Мы ближе к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США. Нельзя не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что в КНДР проходят запуски ракет и ядерные испытания», — пояснила Мияги.

Испытывать систему оповещения о ядерном ударе начнут с 1 декабря. Отмечается, что сирену будут также использовать для оповещения о цунами и ураганах.

Американские эксперты уверены, что северокорейская ракета может долететь до Гавайских островов за 20 минут.