Родственники Lil Peep решили нажиться на его смерти

Лиза Вомак, мать эмо-рэпера Lil Peep, который умер 16 ноября, призвала всех фанатов музыканта покупать одежду из коллекции, которую посвятила сыну. Об этом она во вторник, 28 ноября, сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Official Lil Peep Merch is up and running on lilpeep.party. Thanks to all who have waited faithfully to do the right thing. I know Gus respects you. Enjoy--there is some neat new stuff all of which he approved. A post shared by Liza Womack (@kathrynhollowoak) on Nov 27, 2017 at 3:11pm PST

«Официальная коллекция Lil Peep доступна на сайте lilpeep.party. Спасибо всем, кто ждал этого. Я знаю, что Густав вас уважает. Наслаждайтесь, некоторые вещи он одобрил сам», — написала она. На сайте предлагаются треки и видеоклипы рэпера, а также свитшоты, шапки, футболки, зажигалки с надписями Lil Peep и постеры с его изображением.

Стоимость вещей варьируется от пяти до 30 долларов.

Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен умерший эмо-рэпер. Судя по ролику, о смерти Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories.