Вышел трейлер «Всех денег мира» без оскандалившегося Кевина Спейси

Материалы по теме Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера

В сети появился второй трейлер фильма «Все деньги мира». Ролик опубликован на YouTube в среду, 29 ноября.

В трейлер не вошли сцены с американским актером Кевином Спейси. Эпизоды с его участием пересняты с актером Кристофером Пламмером.

Решение заменить Спейси было принято режиссером Ридли Скоттом и кинокомпанией Sony Pictures после секс-скандала. В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26 лет.