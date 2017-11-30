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Китаец с ножом порезал группу младших школьников

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В китайском городе Вэньчан (провинция Хайнань) мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов. Об этом сообщает Sina.

Злоумышленник проник на школьный двор, где играли дети и напал на них. Ранения получили пять учащихся, они госпитализированы. Злоумышленник задержан, его допрашивают следователи.

4 января сообщалось, что неизвестный проник на территорию детского сада в городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) и набросился с ножом на детей.В результате нападения 11 воспитанников учреждения получили ранения и были госпитализированы.

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原标题：海南文昌通报：男子进入校园用美工刀划伤5小学生，已被控制
В Китае мужчина с ножом напал на детский сад
Школьников в Китае атаковал мужчина с ножом
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