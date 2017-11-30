Китаец с ножом порезал группу младших школьников

В китайском городе Вэньчан (провинция Хайнань) мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов. Об этом сообщает Sina.

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Злоумышленник проник на школьный двор, где играли дети и напал на них. Ранения получили пять учащихся, они госпитализированы. Злоумышленник задержан, его допрашивают следователи.

4 января сообщалось, что неизвестный проник на территорию детского сада в городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) и набросился с ножом на детей.В результате нападения 11 воспитанников учреждения получили ранения и были госпитализированы.