Израиль ударил по позициям ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по шести районам расположения позиций группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В результате авианалета ранения получили три человека. Атака стала ответом на минометный обстрел израильского блок-поста с сопредельной стороны. На экстренном совещании высокопоставленных военных было принято решение не проводить эвакуацию жителей расположенных рядом населенных пунктов.

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что государство будет продолжать «политику нулевой терпимости» по отношению к тем, кто стоит за обстрелами территории Израиля.

3 ноября израильские саперы взорвали подземный тоннель, который с территории сектора Газа рыли члены группировки «Исламский джихад». Из-за взрыва погибли семь человек. Представитель группировки Давуд Шихаб объяснил, что «мученики» были убиты при строительстве «оборонительной системы, которую палестинское сопротивление готовит к борьбе против любого нападения Израиля». Шихаб также пообещал, что группировка отомстит за смерть товарищей.