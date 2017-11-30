Израиль ударил по позициям ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по шести районам расположения позиций группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В результате авианалета ранения получили три человека. Атака стала ответом на минометный обстрел израильского блок-поста с сопредельной стороны. На экстренном совещании высокопоставленных военных было принято решение не проводить эвакуацию жителей расположенных рядом населенных пунктов.
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что государство будет продолжать «политику нулевой терпимости» по отношению к тем, кто стоит за обстрелами территории Израиля.
3 ноября израильские саперы взорвали подземный тоннель, который с территории сектора Газа рыли члены группировки «Исламский джихад». Из-за взрыва погибли семь человек. Представитель группировки Давуд Шихаб объяснил, что «мученики» были убиты при строительстве «оборонительной системы, которую палестинское сопротивление готовит к борьбе против любого нападения Израиля». Шихаб также пообещал, что группировка отомстит за смерть товарищей.