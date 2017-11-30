Умерла летчик-испытатель «мадам МиГ»

Летчик-испытатель первого класса Марина Попович, известная как «мадам МиГ», умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Летную карьеру Попович завершила в 1984-м, когда ей было 53 года. На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации, в том числе 10 — на тяжелом турбовинтовом транспортнике Ан-22 «Антей». Она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов, налетала 5,6 тысячи часов, имела звание заслуженного мастера спорта СССР.

Попович первой из женщин преодолела звуковой барьер на истребителе МиГ-21, за что и получила свое прозвище.

Помимо этого, Попович увлекалась уфологией и литературой. В 2000-е годы она издала такие книги, как «НЛО над планетой Земля» и «УФО-гласность».