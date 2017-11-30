Мир
 
Последние новости
Москва сочла курс Трампа похожим на политику Обамы
Лесопарки Москвы начнут патрулировать снегоболотоходы  
Макларен призвал МОК применить к России коллективные санкции
Муж решил бить жену за каждый лайк в соцсети
Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет
Найден универсальный способ продления жизни
Голливудский актер удалился из Twitter после троллинга над его страстью к БДСМ

Москва сочла курс Трампа похожим на политику Обамы

Перейти в «Мою Ленту»
Барак Обама и Дональд Трамп
Барак Обама и Дональд Трамп

Тактика нынешней американской президентской администрации Дональда Трампа мало чем отличается от работы команды его предшественника Барака Обамы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero, выдержки из материала приводит РИА Новости.

По его словам, при Трампе вводится все больше санкций, наращивается противоракетная оборона, увеличивается контингент НАТО и США у российских границ.

«Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов, являющихся нашей государственной собственностью», — отметил также глава российского дипломатического ведомства.

3 октября российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД. В Госдепе заявили, что работники лишь осмотрели помещения и убедились, что дипработников там действительно не осталось.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД показал взлом замка российского генконсульства в Сан-Франциско
Москва обвинила Вашингтон в захвате российского генконсульства в Сан-Франциско
Госдеп пояснил цель визита сотрудников в консульство РФ в Сан-Франциско
Другие материалы рубрики
Мир00:0029 ноября
Реджеп Тайип Эрдоган

В спину не больно

Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
13:1329 ноября

В США 83-летнего психолога обвинили в сексуальном насилии над пациенткой

07:06Сегодня

Отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой противоядие

19:5429 ноября

«Бухгалтер из Освенцима» отсидит четыре года в тюрьме

Мир00:0421 ноября

Моя семья

Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
17:4229 ноября

Пьющий яд в Гаагском трибунале хорватский генерал попал на видео

03:44Сегодня

США призвали все страны порвать с КНДР

13:3228 ноября

Американец получил почти 500 лет тюрьмы за принуждение девочек к проституции

Мир00:03 5 ноября
О. Джей Симпсон

Попробуй докажи

Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
16:1829 ноября

Французский школьник накормил учителя и одноклассников марихуановым пирогом

17:0629 ноября

Выпивший яду в Гаагском трибунале генерал умер

17:5527 ноября

В ОАЭ казнят педофила за изнасилование и убийство 11-летнего россиянина

Россия
«Молиться можно на другой планете»
Как бог спасает российскую космонавтику и науку
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Рожайте без нервов
Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
Столичные власти исключили версию умышленного повреждения тепломагистрали
Аварийные службы устранили аварию на трубопроводе в Москве
В результате аварии на трубопроводе в Москве пострадали шесть человек
Около 900 домов на востоке Москвы остались без полноценного отопления
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
В США 83-летнего психолога обвинили в сексуальном насилии над пациенткой
Отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой противоядие
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Пьющий яд в Гаагском трибунале хорватский генерал попал на видео
США призвали все страны порвать с КНДР
Все материалы
Бывший СССР
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Попавший в плен боец ВСУ рассказал подробности боя с батальоном «Призрак»
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
На Украине сообщили о задержании причастных к ИГ россиян
На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста
Аваков назвал численность ополченцев Донбасса
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
Все материалы
Экономика
Продам гараж
В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
Предложивший опохмелиться Медведеву пенсионер умер
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
Банк России напрягся из-за микрозаймов
Кэти Перри спросила Уоррена Баффета про биткоин
Никита Кричевский: Бедная Леша
Улюкаев в соцсетях предстает как жертва «Роснефти» и ее главы Игоря Сечина
Американской экономике напророчили быструю боль
Все материалы
Силовые структуры
Нарыли
Зачем в России воруют секретные кабели ФСБ и ФСО
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
Капкан для Рамзана
Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
Полиция задержала подозреваемых в хищении более 300 миллионов у «дочки» «Роснефти»
Полковнику Захарченко добавят обвинений
Невменяемый кемеровский шофер за три года развратил в своем гараже 25 мальчиков
Сибиряк обвинил жену в групповом сексе и отрубил ей пальцы
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»
Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Ярослав Сергеев«Мои итальянские адвокаты начнут работу. Я достаточно богатый»
Российский ученый перевернул математику и хочет засудить всех, кто ему не верит
Раскрыта природа снежного человека
Найден универсальный способ продления жизни
На устройствах Apple найдена опасная уязвимость
Назван настоящий возраст Гроба Господня
Все материалы
Спорт
Русская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
В одни ворота
Футболистки играют за копейки, пока Месси и Неймар получают миллионы
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Макларен призвал МОК применить к России коллективные санкции
Домрачева прокомментировала возможное отстранение России от Олимпиады-2018
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь
Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет
Все материалы
Культура
«Викинги были просвещеннее врагов по части женщин»
Кто создал самый популярный исторический сериал без секса в кадре
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
Правда-матка
Голые женщины, яркие мужчины и другие красоты Африки
Названы лучшие песни года
Табакова экстренно прооперировали
Вышел первый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Украина все же запретила все сезоны «Сватов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотри, но не трогай
YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов
Голливудский актер удалился из Twitter после троллинга за страсть к БДСМ
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
В туалетной бумаге из Таджикистана нашли сюрприз
Муж решил бить жену за каждый лайк в соцсети
ТНТ впервые за много лет обновит дизайн
Конгресс США лишил аккредитации журналистов RT
Все материалы
Ценности
«Иногда люди последние бабки готовы мне отдать»
Татуировщик Тимати о нежной коже Егора Крида и дурных вкусах девчонок
В России выросло число скупердяев
Определена лучшая зимняя обувь для мужчин
Названы самые популярные модные тренды в мире
Раскрыты шокирующие факты об индустрии моды
Свинья наградит лучших британских модельеров
Нигериец представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Россияне распрощаются с горящими турами
Американцы попались на фотографировании голых ягодиц в храме
Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов
Турист погиб на секретном военном объекте в Чернобыле
Россияне отказались от дорогих гостиниц
Все материалы
Из жизни
Танцы на костях
Привидение и бегство от войны — лучшее в Instagram за ноябрь
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Британку парализовало из-за мыслей об изнасиловании
В аэропорту Домодедово поймали мастурбирующего украинца
Несущую смерть рыбам кровавую трубу сняли на видео
Воры в костюмах химзащиты угнали машину за 60 секунд
Все материалы
На каких машинах ездят москвичи
Топ-10 самых популярных иномарок в Москве
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Range Rover с электроприводом задних дверей оценили в 13 миллионов рублей
Бывший шеф-дизайнер BMW придумал для китайцев машину с массажным полом
Mitsubishi и West Coast Customs сделали «100-летний» гибрид
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы