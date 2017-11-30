Москва сочла курс Трампа похожим на политику Обамы

Тактика нынешней американской президентской администрации Дональда Трампа мало чем отличается от работы команды его предшественника Барака Обамы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero, выдержки из материала приводит РИА Новости.

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По его словам, при Трампе вводится все больше санкций, наращивается противоракетная оборона, увеличивается контингент НАТО и США у российских границ.

«Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов, являющихся нашей государственной собственностью», — отметил также глава российского дипломатического ведомства.

3 октября российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД. В Госдепе заявили, что работники лишь осмотрели помещения и убедились, что дипработников там действительно не осталось.



