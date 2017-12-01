Сыну депутата Госдумы добавили еще 14 лет тюрьмы в США

Суд американского штата Джорджия приговорил россиянина Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — к 14 годам тюрьмы за киберпреступления. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.

В частности, гражданина России признали виновным в участии с 2009 года в организованной группе мошенников Carder.su, похищавших средства с кредитных карт. Ранее 33 члена этого сообщества уже получили разные тюремные сроки. Ущерб от его деятельности оценивается в 51 миллион долларов.

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Селезнева помимо этого признали виновным в похищении свыше девяти миллионов долларов у одной американской компании, компьютеры которой взломали в 2008 году.

Отмечается, что россиянин признал вину по всем пунктам обвинения.

Это уже второй приговор для Романа Селезнева. Весной этого года его приговорили к 27 годам тюрьмы за кражу данных банковских карт.

Роман Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в Соединенные Штаты. Защита Селезнева, его отец, а также российский МИД назвали задержание гражданина России похищением и нарушением норм международного права.