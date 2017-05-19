Осужденный в США за киберпреступления Роман Селезнев вновь предстал перед судом

Признанный виновным в США в совершении киберпреступлений гражданин России Роман Селезнев вновь предстал перед американским судом в штате Джорджия. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается в заявлении, распространенном Министерством юстиции США.

«Роман Селезнев (...) предстал перед судом по федеральным обвинениям в кибермошенничестве, связанным со взломом и кражей банковских данных в 2008 году у процессинговой компании RBS Worldpay, расположенной в Атланте, штат Джорджия. Обвинения Селезневу были предъявлены федеральным жюри в этом штате 22 декабря 2014 года», — говорится в заявлении.

Федеральный прокурор по северному округу Джорджии Джон Хорн считает, что Селезнев получил два миллиона долларов после того, как хакеры похитили более девяти миллионов долларов из 2100 банкоматов по всему миру.

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21 апреля суд Сиэтла приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы по обвинению в кибермошенничестве.

19 апреля сообщалось, что Селезнев написал покаянное письмо, где принял на себя ответственность за совершенные деяния, но, несмотря на это, прокуроры потребовали приговорить его к 30 годам заключения.

25 августа 2016 года 32-летний россиянин был признан виновным по 38 преступным эпизодам из 40. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов. В ходе процесса прокуроры доказывали, что в 2014 году при задержании Селезнева на его компьютере были найдены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.

Роман Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в США. Защита Селезнева, его отец (депутат Госдумы Владимир Селезнев), а также российский МИД назвали задержание гражданина России похищением и нарушением норм международного права.