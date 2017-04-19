Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин написал покаянное письмо

Признанный виновным в США в совершении киберпреступлений гражданин России Роман Селезнев в канун вынесения приговора, назначенного на 21 апреля, написал покаянное письмо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания. Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь», — говорится в рукописном 11-страничном письме.

«Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», — обещает Селезнев, который ранее не признавал свою вину. Он не просит у суда снисхождения или снижения срока заключения.

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25 августа 2016 года Суд присяжных города Сиэтл (штат Вашингтон, США) признал россиянина виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения.

В ходе процесса прокуратура утверждала, что в ноутбуке Селезнева были найдены 1,7 миллиона похищенных номеров банковских карт. Сторона обвинения оценила причиненный им ущерб в 170 миллионов долларов. Всего ему вменялось в вину 40 преступных эпизодов по четырем статьям: помимо кибермошенничества, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более 15 неразрешенных устройств для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Роман Селезнев был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Государственной думы РФ Валерий Селезнев, а также российский МИД, назвали задержание гражданина России похищением и нарушением норм международного права.