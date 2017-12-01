В России создадут революционные колготки

В Ленинградской области появится индустриальный центр «Держава моды». Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Он расположится на трех различных локациях общей площадью 20 гектаров. На одном из них появится фабрика по производству компрессионных колготок. Для реализации проекта потребуется 16,6 миллиарда рублей.

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Самый крупный участок (12 гектаров) будет находиться в поселке Металлострой Ленинградской области, там построят завод по производству обуви и колодок, а также галантерейную фабрику. Как сообщает издание, в год будет выпускаться до 3,5 миллиона пар обуви.

Вторая локация площадью семь гектаров будет находиться на Пулковском шоссе. Там расположится конгрессно-выставочный центр «Петербургский модерн». О функциях данной организации не сообщается. Еще один гектар потратят на возведение научно-исследовательской лаборатории для разработки лечебно-профилактических изделий, таких как компрессионные колготки, сообщает издание.

Планируется, что создание модного кластера закончится к 2019 году. Впервые проект был представлен летом 2017 года.