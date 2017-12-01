РПЦ объяснила письмо патриарха Филарета изменениями политики Украины

Русская православная церковь (РПЦ) увидела в обращении главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарха Филарета предпосылки к изменению политической ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» помощник руководителя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами Владимир Соколов.

«Во многом это политическое решение. Мы точно не знаем суть, но похоже, грядут какие-то изменения на Украине. Потому что патриарх Филарет накануне высказывался очень радикально. Он говорил о том, чтобы летальное оружие поставлять, он защищал Майдан. Такая перемена может быть там истолкована как предательство», — заявил Соколов.

При этом он подчеркнул, что пока никакого решения по данному вопросу нет. «Есть только его письмо, обращение к собору. Я не вижу смысла в этом обращении, если бы все было стабильно по-прежнему», — пояснил Соколов.

Он также добавил, что признание УПЦ КП возможно лишь в случае покаяния патриарха Филарета. «Нужно, чтобы он покаялся и чтобы они все пришли под лоно РПЦ, а все эти приходы и переходы в ведении Киева. В этом большие сложности. Их признание возможно в одном случае: через покаяние. Очевидно, будут вестись переговоры, а это обращение — сигнал, чтобы их начать», — отметил он.

Накануне, 30 ноября, Филарет направил письмо к Архиерейскому собору, который проходит в эти дни в Москве. В тексте содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».

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При этом члены Архиерейского собора восприняли это письмо как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении раскола, сообщало РИА Новости. Для ведения переговоров собором была сформирована специальная комиссия.

В то же время, по словам пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия Зори, в своем обращении Филарет не просил о воссоединении церквей, а о покаянии и возвращении в состав РПЦ никакой речи не идет. Единственный диалог, который патриарх готов вести с Москвой, — о признании РПЦ автокефалии Украинской церкви.

Раскол в Украинской православной церкви произошел в 1992 году. В 1995-м митрополит Филарет объявил себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». В 1997 году за раскольническую деятельность Филарета отлучили от церкви и предали анафеме. УПЦ Киевского патриарха считается самочинно провозглашенной и не признается другими церквями. Кроме того, действует и так называемая Украинская автокефальная православная церковь, также не признаваемая канонической. Также на территории соседнего государства действует Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата.