Грузия подсадит туристов на марихуану

Туроператоры предполагают, что число желающих посетить Грузию увеличится в связи с декриминализацией в стране марихуаны. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Есть у нас пример Нидерландов в Европе, где легализована марихуана, и туда туристы едут именно с этой целью. Так что вполне возможно в Грузии этот опыт повторится. В том, что эта новость повлияет на турпоток, в этом можно не сомневаться. И не только из России, СНГ и бывших советских республик, но и из других зарубежных стран», — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Конституционный суд Грузии отменил наказание за употребление наркотических средств из конопли, рассмотрев дело «Гражданин Грузии Гиви Шанидзе против парламента». Ключевым доводом при принятии решения судом послужил тот факт, что уголовная ответственность за курение марихуаны противоречит статье 16 Конституции Грузии, согласно которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности». Ранее употребление легких наркотиков в Грузии каралось штрафом или принудительными работами.

В этом году Грузию посетило на 50 процентов больше туристов из России, чему в прошлом году.