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За ребенка больница требовала с родителей выкуп 134 тысячи долларов в Турции

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Новорожденная Айда Уорд оказалась «заложником» в турецкой больнице, требовавшей с родителей заплатить 134 тысячи долларов за оказание медицинской помощи. Об этом сообщает New York Post.

28-летняя Абдель Блейк и ее молодой человек 19-летний БрЭндон Уорд приехали отдыхать в Турцию из Великобритании. У женщины внезапно начались роды, на три месяца раньше срока.

Пара предполагала, что их страховая компания возместит расходы на оказание медицинских услуг. В результате им пришлось 77 дней добиваться, чтобы клиника отдала новорожденного родителям.

Всем удалось улететь домой после того, как страховая компания все же заплатила по счету 5400 долларов.

В августе сообщалось, что в Турции машина сбила насмерть шестилетнего мальчика из России.


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