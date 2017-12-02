Девочка утонула в стиральной машине в Казахстане

В Алматинской области Казахстана погибла полуторагодовалая девочка — она утонула в стиральной машине. Об этом сообщает местное отделение Sputnik со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел.

Инцидент произошел 28 ноября. Ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых. Девочка взобралась на стул, упала в заполненную водой полуавтоматическую машинку и не смогла самостоятельно выбраться.

Полицейские пока расценивают произошедшее как несчастный случай. По факту назначены проверка и экспертиза.

21 ноября сообщалось, что в Магадане нашли мертвой в стиральной машине пятилетнюю девочку. Она залезла в барабан, закрылась и задохнулась.