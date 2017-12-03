В Петербурге «самый красивый» экстрасенс попался на наркотиках

Бывшего участника «Битвы экстрасенсов» Юлия Миткевича-Далецкого задержали по статье «Незаконный сбыт и хранение наркотических веществ». Об этом сообщает Пятый канал.

Адвокат задержанного Вячеслав Насыров заявляет о сфабрикованном деле. По его словам, задержание связано с пресс-конференцией его подзащитного, в ходе которой Далецкий рассказал о лживости телепередачи «Битва экстрасенсов».

По утверждению Насырова, медосвидетельствование не выявило в крови Далецкого наркотиков.

В свою очередь, представители экстрасенса рассказали телеканалу РенТВ, что тому «сейчас нужна медицинская помощь, так как он человек творческий».

4 ноября сотрудники ГИБДД задержали в Санкт-Петербурге победителя телешоу «Битва экстрасенсов» Свами Даши (Петр Смирнов) на краденом Bentley. При проверке оказалось, что у машины был перебит идентификационный номер. Как заявил Свами Даши, машина — подержанная, приобрел он ее в нынешнем состоянии и о том, что ранее она могла быть украдена, ничего не знал.