Россия увидела в Европе наступательную группировку НАТО

НАТО разместила в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации. Об этом рассказал агентству «Интерфакс» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«На сегодняшний день альянс фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки», — заявил он.

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По словам дипломата, на так называемой «непрерывной ротационной основе» размещаются контингенты стран блока там, где их никогда раньше не было. Келин добавил, что «передовое базирование вооружений и военной техники, независимо от целей использования, представляет собой именно постоянное военное присутствие».

Директор департамента пояснил, что это идет вразрез с обязательствами, закрепленными в Основополагающем акте Россия —

НАТО.

«Одновременно расширяется военно-морская и военно-воздушная деятельность альянса вблизи наших рубежей. Растет интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки по антироссийским сценариям. Ведется модернизация имеющейся и строительство новой военной инфраструктуры», — сообщил он.