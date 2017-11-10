Посол России поведал о противостоянии НАТО с Москвой

Посол России при НАТО Александр Грушко заявил, что противостояние с Россией лежит в центре всех усилий альянса по адаптации военного потенциала. Так он прокомментировал итоги прошедшей встречи министров обороны альянса, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, новые структуры НАТО создаются по образцу существовавших во время Холодной войны. «Североатлантическое командование — это условное название, является слепком того командования, которое существовало до 2002 года», — заявил Грушко. Он отметил, что командование отвечало за переброску американских сил в Европу, защиту морских коммуникаций, занималось организацией противолодочной борьбы и в целом обеспечением скорости и безопасности такого рода усилений.

Что касается второй новой структуры, отвечающей за логистику в Европе, то, по словам российского посла, эта тема также неоднократно и в различных аспектах обсуждалась в НАТО.

9 ноября сообщалось, что министры обороны стран альянса приняли решение о создании двух новых структур. Одна из них будет координировать переброску войск в Европе, другая сосредоточится на операциях военно-морских сил в Атлантике.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил также, что НАТО создаст специальный центр для мобилизации кибернетических возможностей альянса.



