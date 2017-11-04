Россия
 
Последние новости
Полиция Нью-Йорка приготовилась арестовать Вайнштейна
РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
США заинтересовались российской идеей о миротворцах в Донбассе
В Чите школьница сломала позвоночник после угроз учителя поставить ей «двойку»
Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»
Бывшего нападающего «Баварии» поймали на кокаине
Японцы предложили россиянам казаки в горошек
Популярные новости
РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
В Чите школьница сломала позвоночник после угроз учителя поставить ей «двойку»
Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»
США заинтересовались российской идеей о миротворцах в Донбассе
Залп «Солнцепека» в Сирии показали на видео
Россия дала ответ на канадский «список Магнитского»
Полиция Нью-Йорка приготовилась арестовать Вайнштейна

«Мы послали великую державу — США»

Почему постсоветский человек всюду видит врагов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Советский Союз рухнул более 26 лет назад. Но что случилось советским человеком — продолжает ли он существовать? Какие его черты унаследовал современный россиянин? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в Еврейском музее и Центре толерантности при поддержке Фонда Егора Гайдара. В ней приняли участие социолог Алексей Левинсон, преподаватель истории Алексей Кузнецов и политолог Марк Урнов. В роли ведущего дискуссии выступил политолог Леонид Гозман. «Лента.ру» публикует выдержки из выступлений участников беседы.

Враг у ворот

Алексей Кузнецов:

У постсоветского человека больше источников информации, больше возможностей для их сопоставления. А вот желания добывать ее у большинства россиян нет. Мне кажется, колоссальный объем материала по вопросу, жив ли сейчас советский человек, дала реакция на возврат государственной идеологии на центральные телеканалы. Он очень легко дался аудитории — она как будто соскучилась по телевизионной игле, от которой, казалось бы, люди должны были за 20 лет отвыкнуть.

У позднесоветского человека было удивительное раздвоение в голове. С одной стороны, он верил СМИ, а с другой — на подсознательном уровне понимал, что ему врут. Сейчас я сталкиваюсь с этим в отношении истории. Что бы человек ни написал по самому безобидному поводу, найдутся люди, которые скажут: «Нет, вы все врете, вы, историки, всегда врали». Это не требует доказательств — это аксиома.

Опять же, смотрите, как на ура идет наклеивание ярлыков в телевизионных программах. И дело не в рейтингах — их тоже можно подделать, — мы же видим следы этого в полемике людей в интернете и на любой другой дискуссионной площадке.

С какой колоссальной радостью было воспринято возвращение образа врага! Причем не какого-то абстрактного. Заметьте — американцы советского человека всегда не очень устраивали, но он их почти не видел и лишь предполагал, что где-то там они есть. А вот когда образ противника стали лепить у собственных границ из вроде бы близких и понятных грузин, украинцев и так далее — это пошло просто замечательно. Злейший враг обязательно должен быть где-то рядом.

Мы, наверное, изменились и в поведенческом плане, и в отношении к другим вещам, но мы с удовольствием вспоминаем себя молодых и стремимся вновь воспроизвести ту реальность. Кстати, мне в одной социальной сети встретилось хорошее высказывание: «"Можем повторить" — это фраза из лексикона официанта».

Неравенство как судьба

Марк Урнов:

Я бы предпочел говорить о постсоветском человеке, потому что одной из характернейших особенностей современного россиянина является большее, чем в западных странах, тяготение к социальному неравенству. У нас людей, которые считают, что это хорошо, раза в 2,5 больше, чем в США. При этом еще большее количество россиян считает, что все должно находиться в руках государства. Объединяю: я хочу жить лучше, чем ты, но я хочу, чтобы это мне обеспечивало государство; кроме того, я не хочу рисковать. Такое сознание свойственно корпоративным сообществам — ближайшие параллели здесь можно провести с франкистской Испанией.

Патриотизм все понимают по-разному, но одним из компонентов его является чувство долга перед своей страной. Но кто дает вам миссию, выполнение которой удовлетворяет это чувство? Сопоставляя ответы российских и американских студентов, полученные в ходе нашего социологического опроса, мы выяснили, что россияне тяготеют к тому, что описал в песне Ошанин: «Дайте трудное дело, дайте дело такое, чтобы сердце горело и не знало покоя». А американцы тяготеют к другой модели, которую описал президент Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны». Здесь делается акцент на самостоятельный выбор человеком своего дела. А мы все еще просим, чтобы нам поручили нечто хорошее.

Мы большие и замечательные

Алексей Левинсон:

Если говорить не о советском человеке как типе, а о россиянине как о жителе этой страны, он, как известно, легко адаптируется во многих средах — в той же Америке, Великобритании и так далее. И нельзя сказать, что его там держат за какого-то иного, он может в течение короткого времени тонко мимикрировать под общество, в котором живет.

Но российский социум действительно другой. Вопрос в том, советский ли он или в нем больше типологических черт авторитарных обществ, которых немало. Я склоняюсь ко второму ответу. С франкистской Испанией или Италией Муссолини у нас каких-то черт даже больше, чем с Советским Союзом.

Урнов:

Авторитарные общества бывают разные. А вот авторитарное советское и постсоветское общество сохраняет одну характерную черту: мощнейшее тяготение к великодержавности и пафосу носителя неких ценностей, которые должны спасти и облагородить все человечество. Я опять сошлюсь на недавнее социологическое исследование студенчества. Российские студенты отвечали, что сегодня живется не так погано, как в прошлом, а в будущем мы так всех натянем, что будем жить на порядок лучше остальных.

Все это каким-то непонятным образом сочетается со значительно большим беспокойством наших студентов — по сравнению с американскими — насчет перспективы мировой термоядерной войны. Как можно больше других бояться крушения цивилизации, но при этом верить в то, что у нас в итоге все будет лучше, чем у остальных? Это непонятно.

И этим, кстати сказать, мы отличаемся от настроя граждан западных стран, где преобладает достаточно пессимистическая оценка будущего. Запад боится Востока, сопоставляет себя с Китаем и прочими державами и говорит: «Да, вообще-то мы проиграли».

В роли носителя каких-то высших идеалов мы отличаемся от остальных ощущением того, что находимся в кольце врагов, которые хотят нас сожрать. Чем мы лучше остальных, помимо того, что в будущем у нас все будет замечательно? Мы большие. Такая мощная и неотъемлемая характеристика: если ты большой — значит, замечательный. На это и направлены происки врагов, которые хотят нас развалить, чтобы мы стали маленькими, сожрать наши природные ресурсы и сделать наше государство разменной монетой.

Мифология будущего одновременно сопряжена с развитой мифологией прошлого. У нас нет исторического ощущения. Историческое время практически не оценивается, оно сжато и начинается с 1945 года. Школьников или даже студентов спрашивают, кто такой Кутузов, и они могут ответить, что это маршал СССР, который побеждал немцев во Второй мировой войне. В 1970-е годы в дремучих селах Белоруссии школьники-семиклассники говорили, что Ленин воевал с Гитлером.

Вся история опознается не по позитивным чертам, а по тому, с кем мы воевали и кому набили рожу. Плюс вот такое трудно объяснимое ощущение, что в перспективе у нас все будет замечательно, несмотря ни на что.

Человек без будущего

Левинсон:

У постсоветского человека вообще отсутствует идея будущего. Конечно, если спросить, победим ли мы в перспективе всех наших врагов, ответ будет положительным, но это потому, что мы сейчас такие, а не станем такими когда-нибудь.

Отсутствие образа будущего — не феномен последних лет. Это началось при Ельцине, продолжается при Путине. Ответы на наш вопрос, на какой период времени вы готовы предвидеть то, что будет происходить, — нарочитые: «не больше двух недель», «не больше трех месяцев». Никакие горизонты дальнего планирования не принимаются. Речь идет о публичном дискурсе — не о том, делать ремонт дачи или не делать, покупать машину или нет (тут граждане со временем обращаются вполне спокойно).

Второе важное отличие постсоветского человека — отсутствие мессианства. Никого осчастливить мы не собираемся — во-первых, зная, что не будем этого делать, а во-вторых, нам нет никакого дела до других народов, мы никому ничего не несем и не собираемся нести. У нас есть свое пространство, на котором мы хотим жить, и чтобы в нашу жизнь никто не вмешивался.

Последнее — по отношению к прошлому действительно существует каша из времен, но время помечено великими фигурами. С ними происходит интересная вещь. Буквально на моих глазах за период с начала 1990-х годов до сегодняшнего дня большинство их меркнет. Ленин ушел, остальные (Екатерина Великая, Петр Великий, даже Иван Грозный) присутствуют в основном в СМИ, а не в головах людей. Единственная фигура, которая осталась в них, это Сталин, который несколько лет назад поднялся на первое место и там закрепился.

Жизнь в мифе

Кузнецов:

Идея жизни внутри мифа, которая прививалась строителю коммунизма с малых лет, очень прижилась и у постсоветского человека. Ему и не хочется жить ни в чем, кроме мифа. Когда в историческую дискуссию вступает народ, он говорит рефреном: «Хватит переписывать историю!» Историк не может произнести такую фразу, потому что переписывание — это нормальное состояние исторической науки, она так и делается. История, которую давно не переписывали, утрачивает свои ценностные качества. Но у обычного россиянина парадигма такова: есть некая правильная история, и она где-то хранится. На конкретный вопрос, какую именно историю нельзя переписывать, звучит ответ «никакую!» Это совершенно потрясающе.

Левинсон:

Еще до присоединения Крыма россияне страдали от того, что жить в мифе не удается. Мы жили в печальной реальности, в которой мы больше не великая держава. Но вот вернули Крым. И смысл даже не в том, что его присоединили, а в том, что сделали это, наплевав на Дядю Сэма, на Евросоюз, на НАТО… Мы сделали это! Кого мы послали? Явно великую державу США. А раз мы их послали — значит, мы кто? Правильно, великая держава. Это уравнение работает здесь сильнее фундаментальных законов физики.

Что представляет собой рейтинг Путина, держащийся у отметки 80 процентов? Это осознание того, что Россия теперь снова великая держава. И это, как выясняется, важнее многого. В жертву такой парадигме мы готовы принести даже свое благосостояние.

Но люди способны быть совершенно другими, если меняются структуры, в которые они встроены. Тогда эти же граждане — не два, и не три поколения, — это происходит за месяц, а иногда и за считанные дни — будут делать то, о чем мы сейчас можем только мечтать. Каждый человек не только может быть свободным, он фундаментально свободен. Он может быть другим.

Записал Михаил Карпов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Церетели на открытии бюста Сталина поведал о правильном взгляде на расстрелянных
Егор Кончаловский назвал Сталина одним из самых популярных людей в России
Макаревич решил «огрести дерьма» и сравнил Сталина с Гитлером
Другие материалы рубрики
Россия11:10 3 ноября
Владимир Путин

Спасибо и до встречи!

Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
14:00 3 ноября

Молодой алтаец запугал сотню школьников голыми снимками

17:14 3 ноября

В МВД попеняли Навальному за неявку на согласованные митинги

20:41 3 ноября

Определены статьи триллионных расходов Москвы  

Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
15:47 2 ноября

В Смоленске учительница заклеила ребенку рот скотчем за разговоры

14:17 3 ноября

Горящий автобус проехался по улицам Орла

15:11 3 ноября

Восьмиклассницу заманили в туалет «Макдоналдс» и ограбили

Россия00:12 3 ноября
Владимир Олегович Белов

Порок, любовь и колбаса

Ребенок смог выжить, даже когда у него отказали все органы ниже сердца
15:20 2 ноября

Поклонская объяснила значение погребения Ленина для будущего России

12:56 3 ноября

Под Петербургом девятилетний мальчик надышался дезодорантом и умер

13:13 3 ноября

В Кремле отреагировали на Putin Team Овечкина

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
В МВД попеняли Навальному за неявку на согласованные митинги
Определены статьи триллионных расходов Москвы
Горящий автобус проехался по улицам Орла
Восьмиклассницу заманили в туалет «Макдоналдс» и ограбили
Владимир Олегович БеловПорок, любовь и колбаса
Ребенок смог выжить, даже когда у него отказали все органы ниже сердца
Все материалы
Мир
Джихад, порно и аниме
Что скрывает секретный архив Усамы бен Ладена
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Напостили
Русские готовили Майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
Канада впервые применила свой «закон Магнитского» против россиян
Т-90 появились близ последнего оплота ИГ в Сирии после трех дней бомбежек
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
СБУ заподозрили в уничтожении главной улики против сына Авакова
Комбат «Донбасса» пообещал наказать жителей Крыма за выход из состава Украины
Причиной убийства Окуевой назвали споры из-за денег чеченской диаспоры
Порошенко пригрозил вернуть ракетные войска на передовую в Донбасс
В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Полонский объявил о планах вернуться в строительный бизнес
МВФ выдвинул Украине новые требования
Подсчитан ущерб Украины от коррупции
Раскрыты итоги тайных переговоров Украины и России
Предприниматели Оренбуржья привлекут средства при поддержке Корпорации МСП
Российский коттеджный поселок победил в European Property Awards
Все материалы
Силовые структуры
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Двум посетителям московской хинкальной выстрелили в пах из травматики
Пьяный мигрант убил советника главы Электростали из-за претензий по ремонту
ФСБ объявила о срыве революции
Два московских боксера отобрали пять миллионов у жителя Чебоксар
Все материалы
Наука и техника
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе
У ближайшей к Солнцу звезды нашли планетную систему и пояс астероидов
«Крымской Атлантиде» предрекли тотальное уничтожение
Залп «Солнцепека» в Сирии показали на видео
Все материалы
Спорт
Кто здесь альфач?
Друзья стали злейшими врагами и готовы убить друг друга за титул
Против ударившего фаната в стиле кунг-фу футболиста открыли дело
Шарапову обвинили в мошенничестве
Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей и потряс объемным животом
Россиянина признали лучшим руководителем футбольного клуба в Европе
Шакил О'Нил съел самые острые в мире чипсы и убежал из телестудии
В сети ужаснулись прооперированной восемь раз ноге футболиста
Все материалы
Культура
Тору никто не пишет
Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Давно и неправда
Блеск и нищета Советского Союза в старых газетных фотографиях
Вышел трейлер фильма о «величайшем худшем фильме всех времен»
Кевина Спейси объявили персоной нон-грата сразу несколько учреждений
Москвичи смогут встретиться с Куценко в рамках «Ночи искусств»
Кевина Спейси обвинили в изнасиловании накуренного актера
Все материалы
Интернет и СМИ
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
Журналист сравнил заднеприводный УАЗ с Кевином Спейси
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
В сети собрали список самых нелепых статусов в соцсетях
Место в очереди за iPhone X оценили дороже гаджета
Twitter сообщил об отключении аккаунта Трампа
Эксперты пересчитали предлагающих iPhone X мошенников
Все материалы
Ценности
Наши ломят!
Красивые женщины и брутальные мужчины «Русской парусной недели Volvo»
Японцы предложили россиянам казаки в горошек
Ford Mustang предложили превратить в 1000-сильный суперкар за 170 тысяч долларов
Ювелиры «свили» гнездо из серебра для голубых яиц за 10 тысяч долларов
Французы из Dior предложили носить серьгу на шее
Немцы выпустили майки с голым Трампом в БДСМ-стиле
Бюстгальтер с бриллиантами и сапфирами оценили в два миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Огромную стаю акул-молотов сняли на видео
Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами
Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри
Немец открывал пиво перцовым баллончиком и обрызгал газом 200 человек
Все материалы
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Стали известны самые выгодные при перепродаже цвета машин
Появилось первое изображение «суперкара будущего» от Lamborghini
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы