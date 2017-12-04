Юная британка получила в подарок от блогера заточку

Девочка-подросток обнаружила заточку в подарочном наборе, выпущенном популярным видеоблогером. Об этом рассказало издание The Mirror.

12-летняя Эви Роббинс (Evie Robbins) уговорила маму купить календарь своего любимого блогера Zoella, у которой больше 12 миллионов подписчиков на YouTube. На каждый день в нем полагался маленький подарок: две свечки, наклейки, тетрадка, брелок для ключей и прочие мелочи.

Когда девочка открыла календарь, чтобы достать один из подарков, она сказала: «Мамочка, тут ножик». Старшая сестра девочки, 27-летняя Никола Роббинс рассказала изданию, что вся семья очень расстроилась неприятному сюрпризу. «Говорят, это должна была быть пилочка для ногтей. Лезвие у ножа довольно острое, так что им вполне можно было бы порезаться», — объяснила девушка.

«Такое ощущение, что его туда кто-то подсунул. Ручка обернута целофаном, а лезвие — нет. На самой упаковке нет повреждений. Мне сказали, что его могли сделать в тюрьме», — поделилась своими подозрениями Роббинс.

Семья пожаловалась в магазин, в котором приобрела подарок, там уже началось внутреннее расследование. Пресс-служба блогера также никак не прокомментировала происшествие.