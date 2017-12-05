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Лауреатом премии «Букер» впервые в истории стала женщина-дебютант

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Национальная литературная премия «Русский Букер — 2017» объявила лауреата. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обладателем награды стала Александра Николаенко с произведением «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Она стала первой женщиной за 25-летнюю историю «Букера», получившей премию за дебютную работу.

Шорт-лист премии был объявлен в октябре. В короткий список, помимо Николаенко, вошли еще пять финалистов. Это Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах»), Владимир Медведев («ЗАХХОК»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»).

Лауреат получит денежный приз в размере 1,5 миллиона рублей. Остальные финалисты получат по 150 тысяч рублей.

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