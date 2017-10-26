В финал «Русского букера» прошла только одна женщина

Национальная литературная премия «Русский Букер — 2017» объявила шорт-лист претендентов на награду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 26 октября.

В короткий список вошли шесть финалистов. Это Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах»), Владимир Медведев («ЗАХХОК»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя») и Александра Николаенко («Убить Бобрыкина. История одного убийства»).

Николаенко стала единственной женщиной, оказавшейся в финале конкурса. Остальные писательницы из длинного списка, в том числе Елена Чижова, Анна Козлова и Ольга Брейнингер, были отсеяны.

Победителя назовут 5 декабря. Лауреат получит денежный приз в размере 1,5 миллиона рублей. Остальные финалисты получат по 150 тысяч рублей.