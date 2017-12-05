Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад

Впервые надевшая VR-очки женщина испугалась виртуальной реальности. Ролик опубликован на YouTube-канале Tyler Mueller, за два дня он набрал более 147 тысяч просмотров.

На видео героиня пугается виртуальной реальности и со словами «это ужасно» прижимает к себе собаку. Из-за VR-очков женщине не видно, что она схватила питомца за зад. Тем не менее, под смех дочери она продолжает прижимать животное к себе и только в конце ролика понимает, что все время держала собаку вверх ногами. «Мама, ты схватила собаку за задницу», — подсказывает дочь в конце ролика.

В начале ноября 2016 года 91-летний ветеран Второй мировой войны Франк Мукэ был шокирован путешествием по освобожденному им от нацистов городу Армантьер с помощью VR-очков. Местные жители записали для Мукэ видео, в котором поблагодарили его и рассказали, что живут счастливо, спели песню и вручили почетную медаль.