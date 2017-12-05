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Глава «Газпром нефти» назвал «Родные города» новым словом в социальной политике

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Александр Дюков
Александр Дюков

«Газпром нефть» провела в Санкт-Петербурге форум социальных инвестиций «Родные города». Об этом говорится в сообщении компании. В 2017 году форум собрал волонтеров «Газпром нефти», а также международных экспертов и партнеров компании в сфере развития территорий, реализации социальных и благотворительных проектов.

«За четыре года существования из внутрикорпоративного мероприятия форум стал коммуникационной площадкой международного уровня, на которой обсуждаются современные тенденции социального развития российских регионов», — отмечается в сообщении.

Главной темой деловой части форума стали обсуждение современных инструментов социального проектирования для развития городов и оценка роли бизнеса в процессе позитивных преобразований. В рамках панельной дискуссии эксперты фондов Calvert22, «Креативные практики» и Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» проанализировали применение передовых социальных технологий в сферах культуры, урбанистики и экономики. Научное сообщество представляли ректор Технологического университета Лаппеенранты (Финляндия) Йуха-Матти Сакса (Juha-Matti Saksa) и руководитель лаборатории имени П.Л. Чебышева СПбГУ, обладатель премии Филдса Станислав Смирнов. На форуме также выступили член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль и представитель «Сибур Холдинга» Ирина Бурбо.

В ходе мероприятия «Газпром нефть» подвела итоги благотворительной и волонтерской деятельности компании за 2017 год. Победителями третьего корпоративного конкурса волонтерских проектов стали 58 проектных команд сотрудников компании. На церемонии закрытия форума председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков наградил победителей конкурса волонтерских проектов.

«Программа социальных инвестиций "Родные города" — это новый концептуальный подход к реализации социальной политики, в основе которого лежит позитивное преобразование территорий деятельности за счет развития человеческого потенциала, — отметил Дюков. — Чтобы эти инвестиции были максимально эффективными, мы используем инновационные инструменты социального проектирования, привлекаем к реализации проектов экспертов и профессиональных партнеров». Он подчеркнул, что форум «Родные города» — отличная возможность обсудить новые возможности и планы по развитию наших проектов в регионах.

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