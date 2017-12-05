ВГТРК отказалась транслировать Олимпийские игры без участия сборной России

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не будет транслировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане без участия российской сборной. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

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«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем», — заявили агентству в пресс-службе холдинга. Ранее стало известно, что от показа трансляции, вероятно, могут отказаться сразу несколько телеканалов, поскольку в случае неучастия России демонстрировать соревнования станет невыгодно.

Ранее 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован.

ВГТРК — один из крупнейших российских медиахолдингов. В его состав входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия Культура», круглосуточный информационный канал «Россия 24», более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах РФ, государственный интернет-канал «Россия» и ряд радиостанций – «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.