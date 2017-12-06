BIOCAD покажет применение клеток HeLa в онкологических исследованиях

Компания BIOCAD подготовила инсталляцию, посвященную применению клеток HeLa в онкологии и разработке противораковых препаратов. Ее показ проходит в ходе первого в России социокультурного трипа «unTOUCHABLE ART/ИСКУССТВО неПРИКОСНОВЕННО» 6 и 7 декабря 2017 года в пространстве Порт «Севкабель», сообщается в пресс-релизе BIOCAD, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Инсталляция «БЕССМЕРТНЫЕ» о первой в мире клеточной линии включена в новый сайнс-арт проект, который расскажет о технологиях изучения рака. Наиболее известные среди огромного количества клеточных линий, HeLa, являются примером первой полученной в лаборатории культуры человеческих клеток и используются в биомедицинских исследованиях при разработке новых препаратов. Эти клетки часто называют «вечными», так как они могут бесконечно делиться, сохраняться на протяжении десятилетий, они неприхотливы в культивировании, хорошо переносят заморозку и консервацию.

В большую науку эти клетки попали неожиданно. Они были взяты у молодой красивой афроамериканки по имени Генриетта Лакс из Южной Вирджинии, которая умерла от рака шейки матки. Болезнь и смерть одной женщины позволила миллионам другим победить онкологию, а миру узнать о понятии бессмертности плоти. Эта история известна в медицинских профессиональных кругах, и ее перформативное представление — способ привлечь внимание к проблеме заболевания раком, необходимости постоянной профилактики заболевания и его ранней диагностики.

«Мы принимаем участие в этом социокультурном проекте для того, чтобы люди понимали, что в России есть современные препараты для терапии рака, и жили без страха. Поскольку у нас в стране несколько миллионов пациентов с онкологическими заболеваниями, мы, как социально-ответственная компания, хотим, чтобы они знали о новых, доступных и эффективных методах терапии, разработать которые ученым удалось, в том числе, благодаря появлению более 60 лет назад клеточной линии HeLa», — рассказывает директор департамента коммуникаций BIOCAD Ирина Кенюхова.

Помимо Инсталляции в рамках трипа состоится премьера пьесы Максима Курочкина «неФОРМАТЫ», написанная два года назад. Актеры Ольга Белинская, Петр Семак, Гала Самойлова и Дарья Степанова прочитают историю о том, как онкология меняет нашу жизнь и наши представления о ней, а также важности ранней диагностики.