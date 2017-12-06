На обложку Time с человеком года затесался чей-то локоть

Режиссер Роман Волобуев обратил внимание на то, что на обложку главного номера журнала Time, посвященного номинации «Человек года», попал чей-то локоть.

«Дико интересно, чей это локоть и что его владелица сейчас чувствует», — задался вопросом режиссер.

Его подписчики принялись гадать, почему фоторедакторы решили оставить на обложке безымянный локоть и кому он может принадлежать.

«Это локоть Кевина Спейси», — предположил Липучий Голландец. После скандала с сексуальными домогательствами сцены со Спейси обещали вырезать из фильма «Все деньги мира».

Кое-кто предположил, что фотослужба Time решила вырезать с обложки лицо одной из моделей, тем самым отдав дань другой обложке, на которой мохнатого персонажа «Корпорации монстров» Майка Вазовского закрыли штрих-кодом.

Другие увидели отсылку к обложке Esquire июля 2012 года. Тогда на чемпионате Европы форвард сборной России по футболу Александр Кержаков ни разу не забил и журнал принял решение поместить на обложку только его ухо и часть плеча.

Time объявил «Человеком года» активистов объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины») — авторов глобального флешмоба #metoo против сексуального насилия.