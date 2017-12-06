Starbucks начала «штамповать» новые кофейни каждые 15 часов

Американская компания Starbucks каждые 15 часов открывает по кофейне в Китае. Об этом сообщила главный исполнительный директор организации China Белинда Вонг на фоне запуска сетью в Шанхае самого большого в мире Starbucks, пишет Bloomberg.

Площадь кофейни составила примерно половину футбольного поля.

Китай становится ключевым рынком для Starbucks — вторым по величине и первым по росту, отмечает агентство. По итогам третьего квартала продажи в КНР выросли на восемь процентов, в то время как глобальные продажи показали рост на два процента.

За финансовый год порядка 15 процентов выручки компании составили доходы с Азиатско-Тихоокеанского региона, что на 5,5 процента больше, чем пятью годами ранее.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон отметил, что компания строит в Китае больше новых кофеен, чем в США. По его словам, на китайском рынке Starbucks обслуживает более пяти миллионов клиентов в неделю. В руководстве компании сообщили, что сеть уже запустила более трех тысяч кафе в Китае и к 2021 году планирует увеличить эту цифру еще на две тысячи.