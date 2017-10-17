Эспрессо в McDonald's оказалось «зеркалом» Starbucks

Новые напитки в меню франчайзи McDonald's — McCafe — вызвали недовольство у сотрудников компании и посетителей сети ресторанов. Согласно исследованию аналитика японской инвесткомпании Nomura Марка Калиновски, посетители McCafe недовольны качеством, ценой и длительным временем приготовления кофе. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает портал Business Insider.

В опросе Марка Калиновски приняли участие представители 27 франчайзи McDonald's. Выяснилось, что новые напитки на основе эспрессо (речь идет о карамельном макиато, ванильном капучино и американо), которые вошли в меню в сентябре, создали для них длинный список проблем. Респонденты, в частности, признали, что у конкурентов есть «продукт более высокого качества».

Среди жалоб есть и такие откровения: «Принудительное приобретение оборудования, ужасные продажи», «Продолжительное время выполнение заказа, медленное время и, следовательно, медленное обслуживание», «Такие трудоемкие продукты, как эти, не для меню McDonald's».

Три респондента считают плюсом сходство новых напитков с кофе Starbucks, причем один даже назвал их «зеркалом». Однако копирование меню создало для McDonald's новый набор проблем. То, что посетили готовы простить Starbucks — высокие цены и медленный сервис, они не ожидают встретить в ресторанах быстрого питания.

Если приготовление кофе, качество которого к тому же не соответствует ожиданиям, замедляет обслуживание в McDonald's, и вынуждает людей платить больше, то они идут к конкурентам, говорится в материалах исследования.

