В США 16-летний подросток умер после употребления напитков с кофеином

В американском штате Южная Каролина подросток умер из-за того, что за короткое время выпил несколько напитков с высоким содержанием кофеина. К такому выводу пришли патологоанатомы, передает BBC News во вторник, 16 мая.

Дэвис Крайп внезапно потерял сознание и умер во время школьных занятий. Врачи установили, что перед этим юноша выпил латте из «Макдональдса», безалкогольный напиток Mountain Dew и энергетик.

«Это не передозировка кофеина. Дело не в количестве кофеина в организме, а в том, что подросток употребил его за короткий период времени, энергетик же стал последней каплей, вызвавшей аритмию», — пояснил врач Гарри Уоттс.

При этом у школьника не было проблем с сердцем. В свои 16 лет он весил 90 килограммов, однако медики не диагностировали у него ожирение.

Уоттс добавил, что он не выступает за полный запрет кофеина. «Но люди должны следить за его потреблением так же, как в случае с алкоголем или сигаретами», — сообщил он.

Одна порция большинства энергетических напитков содержит дозу кофеина, равную трем чашкам кофе, а также 14 чайным ложкам сахара, отметили в Американской академии педиатрии.

Предположительно, подросток употребил около 470 миллиграммов кофеина всего за два часа. В 2015 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов сообщило, что при потреблении 400 миллиграммов кофеина в сутки может значительно повыситься артериальное давление, возникнуть аритмия, тремор, нервозность, бессонница и панические атаки.