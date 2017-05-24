Американец предпочел сделать фото с клоуном во время триумфа дочери

Жительница Техаса Икра Хусейн (Iqra Hosain) опубликовала в Twitter видеоролик, в котором она дает интервью, а в это же время ее отец увлеченно делает селфи с Роналдом Макдоналдом. Об этом сообщает BuzzFeed.

Девушку вместе с семьей пригласили на благотворительный вечер, чтобы поздравить с получением стипендии от Дома Роналда Макдоналда (Ronald McDonald House Charities). Репортер решил поговорить с Икрой о мероприятии. Мать девушки, Садия обрадовалась успеху дочери и стала снимать интервью на мобильный телефон.

Отец Икры Саид, напротив, решил, что в это время можно заняться своими делами и подошел к символу «Макдональдса», чтобы сделать селфи.

Ролик, на котором видно, как мужчина радуется фотографии, набрал почти 17 тысяч ретвитов и 25 тысяч лайков.