В сети спасли уродливую занавеску с обнаженным рыжим мужчиной

Студентка из американского штата Висконсин Рэйчел Шмитц (Rachel Schmitz) с помощью Twitter спасла занавеску для ванны с изображением обнаженного героя мультсериала «Дикая семейка Торнберри» Найджела. Об этом пишет BuzzFeed.

По словам 20-летней Шмитц, вместе с однокурсниками она решила переехать в новую квартиру. Но приятели поставили девушке одно условие — избавиться от «уродливой занавески с голым мужчиной», которую студентка купила еще в 2016 году. «Это лучшее, на что я когда-либо тратила 15 долларов», — сказала она.

Шмитц договорилась с соседями, что оставит занавеску, если ее фотография наберет достаточно лайков в Twitter. «Мои некультурные соседи ненавидят эту занавеску для ванны. Чтобы ее оставить, мне нужно набрать 1,5 тысячи лайков. Пожалуйста, помогите Найджелу жить вечно», — попросила студентка.

За три дня ее пост набрал более 577 тысяч лайков, 91 тысячу ретвитов и привлек внимание пользователей социальной сети, которые встали на защиту Торнберри. В итоге соседям Шмитц пришлось смириться с «уродливой занавеской».

В разговоре с BuzzFeed девушка призналась, что понимает недовольство однокурсников. «Возможно, это действительно жутковато, когда голый мужчина пялится на вас, пока вы писаете», — предположила она, отметив, что извинилась перед соседями за то, что назвала их некультурными.

