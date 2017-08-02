Ежедневно выкладывающий одинаковые снимки немецкий рэпер прославился в сети

Ежедневно выкладывающий одинаковые фотографии немецкий рэпер Максим Кайцетт (Maxim Kaizett) прославился в социальных сетях. Снимки были опубликованы в его Instagram-аккаунте.

Ich würde ein anderes Bild posten, aber ich finde einfach kein Besseres A post shared by Maxim Kaizett (@maxim_kaizett) on Jul 17, 2017 at 2:50am PDT

«Я бы выложил другой снимок, да не могу найти ничего получше»

Судя по тому, что всего за месяц аудитория Кайцетта перешагнула отметку в 38 тысяч человек, многим пользователям приглянулась идея аккаунта с одной фотографией. Кроме того, к каждой публикации рэпер прикрепляет сообщения, с помощью которых общается с аудиторией или высказывает свою точку зрения на происходящее вокруг.

Среди его постов можно найти как ироничные записи в стиле «Сходил к парикмахеру» и «Я тут решаю, когда это больше не смешно», так и полноценные рассказы, в которых Кайцетт, скорее всего, пародирует популярные шаблоны соцсетей: «Этот портрет, держа кисточку во рту, нарисовал маленький Алоис из Нижней Баварии. После взрыва, организованного сепаратистской группировкой, ему оторвало ноги и руки. Рассказывайте об этом свои друзьям и ставьте лайки, чтобы наконец положить конец терроризму».

Es tut mir leid für alle meine Fans, die gestern vergeblich auf ein neues Photo von mir warten mussten. Ich war an einem finsteren Ort, ohne Internet! Doch nun bin ich zurück, ihr könnt euch entspannen. A post shared by Maxim Kaizett (@maxim_kaizett) on Jul 29, 2017 at 4:37am PDT

«Мне жаль всех моих фанатов, что напрасно прождали меня вчера. Я был в месте без подключения. Но теперь я вернулся, и вы можете расслабиться»

В конце июля 2016 года американский рэпер Kasper Knight выстрелил себе в лицо из пистолета ради раскрутки нового альбома. Жестокий ролик, в котором мужчина простреливает себе правую щеку, а затем размазывает кровь по лицу, набрал более 1,1 миллиона просмотров и огромное количество гневных комментариев.