Британец обнаружил свой дом под землей и остался должен

Власти британского графства Ланкашир обязали жителя города Ротенстолл заплатить за то, что часть его дома провалилась под землю. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает The Sun.

В апреле прошлого года Понке Миа (Ponke Miah) обнаружил огромную дыру в полу своего дома. Часть сооружения провалилась в коллектор, который проходит под зданием. Он уверен, что местные власти должны хотя бы частично помочь ему с устранением проблемы.

Однако чиновники округа считают, что вина за обрушение лежит исключительно на домовладельце. Мужчине предписали выплатить 55 тысяч фунтов стерлингов (более 4,3 миллиона рублей) без учета налогов. В противном случае его дом будет снесен.

При этом администрация города утверждает, что после частичного обрушения чиновники посетили место инцидента и признали, что ситуация угрожает соседним домам. По их мнению, ремонт коллектора возможен только в том случае, если дом британца будет снесен.