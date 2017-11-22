Власти немецкого города развалили его из благих побуждений

Видео: Tom Scott / YouTube

Немецкий городок Штауфен-им-Брайсгау в федеральной земле Баден-Вюртемберг в буквальном смысле разваливается на части. Об этом рассказал известный блогер-путешественник Том Скотт в своем канале на YouTube.

По его словам, в 2007 году местные власти решили инвестировать в геотермальную энергетику и начали бурить землю. В случае успеха это дало бы городу возобновляемый источник энергии, который к тому же считается одним из самых безопасных для окружающей среды.

Однако, когда бур попал в грунтовые воды, они перемешались с подземным слоем анигидрита и превратились в цемент, который расширяется и поднимает уровень земли. Из-за этого в домах появляются трещины, а окна лопаются.

По словам мэра Микаэля Бенитца (Michael Benitz), за десять лет в некоторых местах город поднялся на 62 сантиметра. На многих зданиях висят стяжки с надписью: «Штауфтен не должен развалиться на куски».