«Форточник» похитил из московской квартиры драгоценности на шесть миллионов

Из квартиры на западе Москвы похитили драгоценности на 6,1 миллиона рублей. Об этом в четверг, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 5 декабря, в период с 21:30 до 22:30. Вор-«форточник» пролез в квартиру, отжав пластиковое окно, и вынес из нее ювелирные изделия.

«В полицию поступило сообщение о срабатывании сигнализации в квартире на улице 2-я Филевская, дом 6. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что из жилища украдены драгоценности. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет около 6,1 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Квартира, в которую проник преступник, принадлежит 54-летнему москвичу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

В конце ноября двое неизвестных похитили из квартиры безработной москвички деньги и ценности на 17 миллионов рублей. Воры проникли в жилище, взломав дверь, и вынесли оттуда сейф.