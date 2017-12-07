Таможенники нашли в чемодане грузинку

Гражданка Грузии, которой запретили въезд в Турцию, пыталась пересечь границу в чемодане, ее обнаружили работники пограничной службы. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

На контрольно-пропускном пункте Сарпи провинции Артвин полиция остановила женщину, которая пыталась пешком перейти границу с очень большим чемоданом. Пограничники открыли чемодан и обнаружили внутри 22-летнюю гражданку Грузии.

Обеих женщин задержали и передали местным властям.

В феврале 2017-го гражданин Грузии пытался перевезти через этот же КПП в чемодане свою 28-летнюю соотечественницу.