Борьбу с террористами оплатят валютой

Российским военным в Сирии начнут выплачивать зарплату в валюте. Подобное нововведение предусмотрено в законопроекте, который 7 декабря одобрил профильный комитет Государственной думы по финансовому рынку, передает РИА Новости.

Законопроект разрешит россиянам, которые работают за границей, получать зарплату в валюте на счета в российских банках за рубежом. В настоящий момент это запрещено на законодательном уровне. Речь идет о российских налоговых резидентах.

В ходе заседания профильного комитета замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что речь идет о гражданах, работающих в странах, где нет расчетного счета российских юридических лиц. «Пример вам всем хорошо известен: это служащие определенного рода, которые сейчас должны получать зарплату в рублях на счета в российских банках в России», — сказал чиновник.

На уточняющий вопрос о том, касается ли это российских военнослужащих в Сирии, Моисеев ответил: «Я про них и говорю».

Документ будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 13 декабря.

Антитеррористическая операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 6 декабря объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков запрещенного в России «Исламского государства».