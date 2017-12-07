США рассказали о желании снять санкции с России

США хотели бы снять санкции с России, однако это невозможно без решения украинского вопроса. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его слова передает Reuters из Вены, где проходит совет министров внутренних дел стран-участниц ОБСЕ.

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«Мы дали России понять, что мы должны решить вопрос Украины. Это самое сложное препятствие на пути восстановления отношений с Россией, которого нам бы очень хотелось добиться», — пояснил госсекретарь. Ранее, 6 декабря, Тиллерсон встретился с министрами иностранных дел стран НАТО и раскритиковал Россию за финансируемые государством хакерские атаки и кампании по дезинформации, направленные против Запада.

Также 7 декабря глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров провел первую с 2014 года очную встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва эти обвинения отвергает.