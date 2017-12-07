Лавров и Климкин провели первую с 2014 года очную встречу

В Вене состоялась первая очная встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Вены, где проходит совет министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

Встреча проходила за закрытыми дверями. Ранее министры проводили переговоры в рамках «нормандского формата».

Лавров сообщил, что Москва получила от Киева просьбу провести встречу во вторник. «Мы сразу же дали согласие», — сказал Лавров.

Климкин в своем Twitter написал, что обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными в Донбассе. «Мы должные разрешить этот вопрос в течение ближайших недель, поскольку речь идет о живых людях и их близких», — отметил глава МИД Украины.