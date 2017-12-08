Разбросавший свинину у мечети американец получил 15 лет тюрьмы

Американец Майкл Вольф приговорен к 15 годам тюрьмы за нападение на мечеть и ее осквернение. Об этом сообщает Florida Today.

В январе 2016 года мужчина при помощи мачете разбил несколько светильников на фасаде и окна мечети Масджид аль-Мунин, расположенной в городе Тайтусвилл (штат Флорида, США). После этого Вольф подбросил к входной двери кусок сала.

Действия злоумышленника были сняты камерами наружного наблюдения, и полиции не составило труда поймать нарушителя.

Вольф пошел на сделку со следствием, признав себя виновным в совершении преступления на почве ненависти, что является отягчающим обстоятельством. При этом с подсудимого были сняты обвинения в попытке ограбления мечети.

Ранее мужчина неоднократно отбывал различные сроки тюремного заключения за кражу со взломом, незаконное хранение наркотиков и другие правонарушения.

11 октября прошлого года к одной из мечетей во французской Ницце неизвестные подбросили голову и шкуру кабана. На момент происшествия власти города запретили проведение в этой мечети религиозных обрядов из-за подозрений, что деятельность прихода финансируется из Саудовской Аравии.

Свинья в исламе считается грязным животным, употребление в пищу свинины и субпродуктов категорически запрещены.