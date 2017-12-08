Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл объявил в социальных сетях о поисках создателя радужного велосипеда, припаркованного около его дома. Об этом рассказал портал SBS News.

На своей странице в Facebook политик опубликовал пост с фотографией велосипеда в вязаном радужном чехле, обклеенном розовыми сердцами с фотографиями Тернбулла и его жены.

По словам премьер-министра, кто-то прикрепил велосипед к дорожному знаку у его дома два месяца назад. Тернбулл занес его домой, чтобы с ним ничего не случилось. А теперь он хочет узнать, кто же сделал велосипед, потому что планирует поместить его в какой-нибудь музей, чтобы «увековечить» день легализации однополых браков.

Одна из пользовательниц Facebook в комментариях под постом заявила, что знакома с автором работы. По ее словам, девушка очень рада, что велосипед понравился премьер-министру, и уже написала ему личное сообщение.

Решение о легализации однополых браков в Австралии было принято абсолютным большинством голосов палаты представителей парламента после референдума, на котором 62 процента австралийцев проголосовали за легализацию. Премьер-министр был сторонником этого решения и поприветствовал его. Ожидается, что генерал-губернатор Австралии утвердит законопроект в ближайшие дни.

