PornHub показал способ прорыва в неведомое

PornHub

Порносайт PornHub выпустил куртки-бомберы, созданные совместно с канадским люксовым брендом Moose Knuckles. Об этом сообщает HighSnobiety.

Для рекламы курток PornHub выпустил короткий анимационный фильм «Ворвись в неведомое» (Thrust Into the Unexpected), снятый канадским режиссером Максом Пирсигом.

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Одежда выдержана в фирменной цветовой гамме порноресурса и отделана лисьим мехом. Куртки поступили в продажу в мужских и женских размерах по цене 1195 долларов.

«Moose Knuckles всегда был динамичной, крутой компанией, всегда соединявшей классический, современный и футуристический дизайн. Наша компания такая же! Так что, когда вы в следующий раз соберетесь ворваться в неведомое, не забудьте надеть бомбер PornHub», — сказал вице-президент PornHub Кори Прайс.